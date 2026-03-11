Рейтинг@Mail.ru
СМИ: атака Ирана на базу в Кувейте оказалась серьезнее, чем считалось ранее
18:43 11.03.2026 (обновлено: 19:04 11.03.2026)
СМИ: атака Ирана на базу в Кувейте оказалась серьезнее, чем считалось ранее
При ударе Ирана по авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте, на которой размещаются американские военные, пострадало больше военнослужащих, чем сообщалось ранее
CBS: при ударе Ирана по базе США в Кувейте пострадавших больше, чем сообщалось

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. При ударе Ирана по авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте, на которой размещаются американские военные, пострадало больше военнослужащих, чем сообщалось ранее, утверждает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте в первый день конфликта на Ближнем Востоке. Командования армии Кувейта позднее заявило, что в результате ракетного удара ранения получили трое военнослужащих. При этом сообщалось, что при атаке погибло шестеро американских военных. Ранее в среду Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана озвучил потери США после ударов Ирана по другой базе в Кувейте - в районе Аль-Адири, заявив, что в ходе атаки погибло "большое количество" американских военных, более 100 получили ранения.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
КСИР заявил о больших потерях среди американских военных в Кувейте
Вчера, 14:00
"Атака иранского беспилотника в Кувейте, в результате которой погибли военнослужащие США в первые часы войны с Ираном, была более серьезной, чем считалось ранее, десятки людей получили ранения, в том числе черепно-мозговые и шрапнельные травмы, а также ожоги. По состоянию на вчерашний день (вторник - ред.) более 30 человек находились в больницах", - написала Джейкобс в соцсети X.
Источники рассказали журналистке, что из 38 военнослужащих, 13 находятся в госпиталях в США, а еще 25 - в Германии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте
Вчера, 13:56
 
