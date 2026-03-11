СМИ: атака Ирана на базу в Кувейте оказалась серьезнее, чем считалось ранее

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. При ударе Ирана по авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте, на которой размещаются американские военные, пострадало больше военнослужащих, чем сообщалось ранее, утверждает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.