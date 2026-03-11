https://ria.ru/20260311/kursk-2079959371.html
В Курской области объявили опасность БПЛА
В Курской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
В Курской области объявили опасность БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории всей Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:13:00+03:00
2026-03-11T14:13:00+03:00
2026-03-11T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_1044:555:2846:1569_1920x0_80_0_0_cf5352e8f8833bda8f80294a47fd5603.jpg
https://ria.ru/20260311/anapa-2079958695.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_90c73b9c7a2afdb0421edf9b453ccbdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили опасность БПЛА
В Курской области объявлена опасность БПЛА