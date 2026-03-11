Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 11.03.2026 (обновлено: 11:51 11.03.2026)
ВСУ перебросили под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством
ВСУ перебросили под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ перебросили под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством
Украинское командование перебросило под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
харьковская область
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВСУ перебросили под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством

РИА Новости: ВСУ перебросили под Купянск радикалов для борьбы с дезертирством

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование перебросило под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Для борьбы с этим явлением командование ВСУ перебросило в Шевченково сводное подразделение из наиболее радикально настроенных боевиков. Их задача — не воевать, а охотиться на собственных солдат, вылавливать дезертиров и возвращать их в окопы", — рассказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Разведчик рассказал, чем занимаются неонацисты в Харьковской области
9 марта, 13:27
По его словам, с этого участка фронта уже вывели наиболее "медийные" подразделения — 92-ю штурмовую бригаду и часть сил "Хартии". Таким образом, Киев спасает наиболее лояльные кадры, бросая на убой тех, кого не жалко.
«

"Латиноамериканские "солдаты удачи" массово гибнут на минных полях и под ударами наших дронов. А украинские мобилизованные, видя, как их "элитные" части выводят в тыл, активно оставляют позиции", — добавил представитель силовых структур.

Родственники пропавших военных ВСУ во время акции в Кировограде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде
10 марта, 06:34
Он отметил, что ситуация для ВСУ на этом направлении с каждым днем становится все более угрожающей.
В феврале Минобороны России сообщало, что украинские военные находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового и несут огромные санитарные потери из-за обморожений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
