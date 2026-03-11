МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование перебросило под Купянск отряд радикалов для борьбы с дезертирством, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для борьбы с этим явлением командование ВСУ перебросило в Шевченково сводное подразделение из наиболее радикально настроенных боевиков. Их задача — не воевать, а охотиться на собственных солдат, вылавливать дезертиров и возвращать их в окопы", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, с этого участка фронта уже вывели наиболее "медийные" подразделения — 92-ю штурмовую бригаду и часть сил "Хартии". Таким образом, Киев спасает наиболее лояльные кадры, бросая на убой тех, кого не жалко.
"Латиноамериканские "солдаты удачи" массово гибнут на минных полях и под ударами наших дронов. А украинские мобилизованные, видя, как их "элитные" части выводят в тыл, активно оставляют позиции", — добавил представитель силовых структур.
Он отметил, что ситуация для ВСУ на этом направлении с каждым днем становится все более угрожающей.
В феврале Минобороны России сообщало, что украинские военные находятся в критическом положении южнее Купянска-Узлового и несут огромные санитарные потери из-за обморожений.
