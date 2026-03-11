По программе "Земский доктор/фельдшер" получили выплаты 5 тыс врачей Кубани

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч медработников Краснодарского края получили выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер" за 14 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.

Реализацию данной программы курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.

Мера поддержки действует в регионе для привлечения врачей и среднего медперсонала в сельскую местность. Доступность медицинской помощи для жителей является одним из основных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"В рамках программы "Земский доктор/фельдшер" специалисты принимают на себя обязательство отработать в медицинском учреждении пять лет, а взамен получают единовременную выплату. Врачам выплачивают до 1,5 миллиона, а специалисты среднего медицинского персонала могут получить до 750 тысяч рублей", – сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он добавил, что в этом году в планах привлечь по этой программе в учреждения края 260 медработников.

Полученные средства медицинские работники могут потратить на личное усмотрение, в том числе на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля и прочие нужды. Финансирование программы осуществляется из федерального и регионального бюджетов.

В этом году по программе "Земский доктор/фельдшер" больше всего специалистов трудоустроились в Новокубанскую центральную районную больницу. Штат сотрудников пополнили 20 медицинских работников. Например, анестезиолог-реаниматолог, детский хирург, рентгенолог, фтизиатр, психиатр, онколог, офтальмолог, а также терапевты и педиатры.