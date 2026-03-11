Рейтинг@Mail.ru
По программе "Земский доктор/фельдшер" получили выплаты 5 тыс врачей Кубани
11:32 11.03.2026
По программе "Земский доктор/фельдшер" получили выплаты 5 тыс врачей Кубани
Более 5 тысяч медработников Краснодарского края получили выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер" за 14 лет, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 11.03.2026
врачи, медицина, социальные выплаты
Краснодарский край, Врачи, Медицина, Социальные выплаты
По программе "Земский доктор/фельдшер" получили выплаты 5 тыс врачей Кубани

© iStock.com / SDI ProductionsВрачи в больничной палате
Врачи в больничной палате - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / SDI Productions
Врачи в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч медработников Краснодарского края получили выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер" за 14 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.
Реализацию данной программы курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.
Мера поддержки действует в регионе для привлечения врачей и среднего медперсонала в сельскую местность. Доступность медицинской помощи для жителей является одним из основных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"В рамках программы "Земский доктор/фельдшер" специалисты принимают на себя обязательство отработать в медицинском учреждении пять лет, а взамен получают единовременную выплату. Врачам выплачивают до 1,5 миллиона, а специалисты среднего медицинского персонала могут получить до 750 тысяч рублей", – сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Он добавил, что в этом году в планах привлечь по этой программе в учреждения края 260 медработников.
Полученные средства медицинские работники могут потратить на личное усмотрение, в том числе на улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля и прочие нужды. Финансирование программы осуществляется из федерального и регионального бюджетов.
В этом году по программе "Земский доктор/фельдшер" больше всего специалистов трудоустроились в Новокубанскую центральную районную больницу. Штат сотрудников пополнили 20 медицинских работников. Например, анестезиолог-реаниматолог, детский хирург, рентгенолог, фтизиатр, психиатр, онколог, офтальмолог, а также терапевты и педиатры.
В Краснодарском крае для медицинских работников доступны такие меры поддержки, как компенсация расходов за наем жилья и коммунальные услуги, предоставление служебного жилья, а также земельных участков в безвозмездное пользование.
 
Краснодарский крайВрачиМедицинаСоциальные выплаты
 
 
