Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью - РИА Новости, 11.03.2026
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой готовить билеты заранее в связи с перебоями связи в центре Москвы.
москва
2026
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Кремлевский дворец попросил зрителей готовить билеты заранее из-за проблем связи