Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой готовить билеты заранее в связи с перебоями связи в центре Москвы.

В Кремлевском дворце напомнили, что билеты необходимо предъявить как при входе на территорию Кремля, так и непосредственно перед входом в зрительный зал.