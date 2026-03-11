Рейтинг@Mail.ru
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kreml-2080012925.html
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью - РИА Новости, 11.03.2026
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой готовить билеты заранее в связи с перебоями связи в центре Москвы. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:51:00+03:00
2026-03-11T16:51:00+03:00
москва
государственный кремлевский дворец
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_634:208:3050:1567_1920x0_80_0_0_13dfd47700b31c252d9e310b4c3d949f.jpg
https://ria.ru/20260311/peskov-2079928837.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_7a1eada4fdc0337f345324f9287f8f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, государственный кремлевский дворец, общество, происшествия
Москва, Государственный Кремлевский дворец, Общество, Происшествия
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью

Кремлевский дворец попросил зрителей готовить билеты заранее из-за проблем связи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой готовить билеты заранее в связи с перебоями связи в центре Москвы.
"Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКД.
В Кремлевском дворце напомнили, что билеты необходимо предъявить как при входе на территорию Кремля, так и непосредственно перед входом в зрительный зал.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков прокомментировал проблему потерь бизнеса из-за перебоев со связью
Вчера, 12:39
 
МоскваГосударственный Кремлевский дворецОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала