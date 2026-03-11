Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/krasnodar-2080079044.html
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:13:00+03:00
2026-03-11T23:13:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/19/1553451941_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_ae09b5b02e2de29e8441420895ed4470.jpg
https://ria.ru/20260310/krasnodar-2079697662.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/19/1553451941_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f62141ceeb5d3db932b0e36db49b2987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетно-посадочной полосе
Самолет на взлетно-посадочной полосе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает и отправляет регулярные рейсы с 09.00 по 23.00 мск.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели ограничения
10 марта, 14:17
 
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала