В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2026
