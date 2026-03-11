КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 13 марта рассмотрит поведение болельщиков московского ЦСКА и возможные расистские оскорбления в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы во время первого полуфинального матча пути РПЛ Кубка России, сообщается на сайте РФС.
4 марта ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" по вопросу расизма обратился в КДК РФС. Ко всему прочему, на заседании будет рассмотрен факт задержки начала второго тайма по вине краснодарцев.
На заседании 13 марта КДК РФС рассмотрит удаление форварда армейцев Лусиано Гонду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Футболист приглашен на заседание. Также приглашены игрок "Оренбурга" Евгений Болотов, удаленный в матче Кубка России против самарских "Крыльев Советов", и футболист "Ростова" Андрей Лангович, получивший красную карточку в игре турнира против махачкалинского "Динамо". Также будет изучено поведение болельщиков южан, скандировавших ненормативную лексику и оскорбительные выражения, и футболистов "Оренбурга", заработавших два удаления во встрече с "Крыльями Советов".
Также комитет рассмотрит поведение болельщиков московского "Динамо" и "Спартака" в матче Кубка России, скандировавших оскорбительные выражения. Кроме того, будет дана оценка действиям фанатов "красно-белых", которые нанесли ущерб стадиону "бело-голубых".
Помимо этого, КДК РФС изучит поведение болельщиков московского "Локомотива", которые в игре Кубка против тульского "Арсенала" скандировали оскорбления и бросили петарду в сторону поля. Также будут рассмотрены нарушения со стороны болельщиков калининградской "Балтики" и петербургского "Зенита", скандировавших оскорбительные выражения, при этом фанаты петербургского клуба демонстрировали несогласованный баннер оскорбительного содержания. Комитет рассмотрит матч 20-го тура РПЛ между "Нижним Новгородом" и "Сочи", по ходу которого болельщики нижегородцев бросали снежки в сторону ассистента главного судьи.
