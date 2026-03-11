Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота
Культура
Культура
 
10:09 11.03.2026 (обновлено: 10:11 11.03.2026)
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота - РИА Новости, 11.03.2026
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за... РИА Новости, 11.03.2026
культура
россия
украина
нидерланды
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
украина
нидерланды
россия, украина, нидерланды, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ситуация вокруг коллекции скифского золота
Культура, Россия, Украина, Нидерланды, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ситуация вокруг коллекции скифского золота
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота

СК завел дело на чиновников Нидерландов и Украины из-за хищения скифского золота

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и статьи 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены на территорию РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. Однако, в 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
Следователи добавили, что все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей, будут установлены.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине
31 января, 12:01
 
КультураРоссияУкраинаНидерландыСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСитуация вокруг коллекции скифского золота
 
 
