СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и статьи 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены на территорию РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. Однако, в 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
Следователи добавили, что все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей, будут установлены.