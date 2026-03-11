Минпромторг прокомментировал возможное повышение утильсбора в Казахстане

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.