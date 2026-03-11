Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал возможное повышение утильсбора в Казахстане
17:21 11.03.2026 (обновлено: 17:49 11.03.2026)
Минпромторг прокомментировал возможное повышение утильсбора в Казахстане
Минпромторг прокомментировал возможное повышение утильсбора в Казахстане
казахстан, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Казахстан, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Прототип электромобиля Lada e-Aura
Прототип электромобиля Lada e-Aura. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве.
Накануне министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявлял, что страна намерена зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию собственного производства. Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается.
"Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства", - заявили в Минпромторге РФ в ответ вопрос, прорабатываются ли ответные меры в отношении Казахстана.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора
