Минобороны Катара заявило о новом перехвате ракет
Минобороны Катара заявило о новом перехвате ракет
Министерство обороны Катара сообщило о втором за утро среды ракетном перехвате. РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны Катара заявило о втором с утра среды перехвате ракет