Минобороны Катара заявило о новом перехвате ракет
13:02 11.03.2026
Минобороны Катара заявило о новом перехвате ракет
Минобороны Катара заявило о новом перехвате ракет

Минобороны Катара заявило о втором с утра среды перехвате ракет

Столица Катара Доха
Столица Катара Доха
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Столица Катара Доха. Архивное фото
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны Катара сообщило о втором за утро среды ракетном перехвате.
"Вооруженные силы Катара перехватили ракетную атаку, направленную на территорию государства", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.
Предыдущая атака на Катар была пять часов назад.
