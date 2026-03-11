https://ria.ru/20260311/katar-2079935738.html
В Катаре прогремела еще одна волна взрывов
В Катаре прогремела еще одна волна взрывов - РИА Новости, 11.03.2026
В Катаре прогремела еще одна волна взрывов
Новая волна взрывов, предположительно, от работы системы противовоздушной обороны сотрясла весь Катар и его пригороды, рассказали очевидцы РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
В Катаре прогремела еще одна волна взрывов
В Катаре и его пригородах прогремела новая волна взрывов