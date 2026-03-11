Рейтинг@Mail.ru
08:37 11.03.2026 (обновлено: 08:42 11.03.2026)
Силы противовоздушной обороны Катара отразили новую ракетную атаку спустя примерно десять часов после предыдущей, сообщило в среду министерство обороны эмирата. РИА Новости, 11.03.2026
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Минобороны Катара заявило об отражении ракетной атаки

Минобороны Катара заявило об отражении силами ПВО ракетной атаки

© REUTERS / Mohammed SalemЛюди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара отразили новую ракетную атаку спустя примерно десять часов после предыдущей, сообщило в среду министерство обороны эмирата.
"Вооруженные силы Катара перехватили ракетную атаку, направленную на территорию государства", - уточнило ведомство.
В минувший вторник оно сообщило, что система ПВО перехватила пять ракет, направленных на территорию Катара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
КатарВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
