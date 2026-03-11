https://ria.ru/20260311/katar-2079860365.html
Минобороны Катара заявило об отражении ракетной атаки
Минобороны Катара заявило об отражении ракетной атаки - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны Катара заявило об отражении ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Катара отразили новую ракетную атаку спустя примерно десять часов после предыдущей, сообщило в среду министерство обороны эмирата. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:37:00+03:00
2026-03-11T08:37:00+03:00
2026-03-11T08:42:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар
