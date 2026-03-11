Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар - РИА Новости, 11.03.2026
05:42 11.03.2026 (обновлено: 10:39 11.03.2026)
В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар
В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар - РИА Новости, 11.03.2026
В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар
Продажа капибар и других диких животных, обитающих на территории Бразилии, а также их вывоз из страны запрещены законом и могут караться тюремным заключением,... РИА Новости, 11.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар

В Бразилии предупредили о возможном наказании за вывоз капибар в Россию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мар - РИА Новости. Продажа капибар и других диких животных, обитающих на территории Бразилии, а также их вывоз из страны запрещены законом и могут караться тюремным заключением, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Института сохранения биоразнообразия имени Чико Мендеса (ICMBio) Луис Мотта.
"Продажа диких животных является преступлением, как указано в законе об экологических преступлениях. Мы являемся участниками конвенции CITES (о международной торговле животными - ред.). Нельзя продавать капибар или любое другое дикое животное, являющееся эндемичным для Бразилии. Не имеет значения, находится ли оно в дикой природе или в зоопарке - его нельзя вывозить из Бразилии", - сказал Мотта.
Капибары - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар
8 марта, 11:17
Согласно бразильскому закону об экологических преступлениях, отлов, перевозка, содержание, продажа или экспорт представителей дикой фауны без разрешения компетентных органов является преступлением. За такие действия предусмотрено наказание в виде ареста на срок от шести месяцев до одного года и штрафа. Если речь идет о редких видах, преступление совершено в заповеднике, ночью или с применением методов массового уничтожения животных, наказание может быть ужесточено. В ряде случаев применяются и административные санкции, включая крупные штрафы и конфискацию животных.
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), регулирует международную торговлю животными и растениями и предусматривает систему разрешений для экспорта и импорта видов, включенных в специальные списки. Цель конвенции - обеспечить, чтобы международная торговля не угрожала сохранению видов в природе.
Семья капибар в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах
6 марта, 07:28
Как выяснило РИА Новости на основе документов, капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) не относится в Бразилии к редким или исчезающим видам и не включена в приложения CITES. По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), она имеет статус вида, вызывающего наименьшие опасения, и широко распространена в странах Южной Америки.
Тем не менее вывоз этих грызунов из Бразилии строго регулируется национальным законодательством. В отдельных случаях он возможен, но только при наличии специальных разрешений экологических органов, подтверждения законного происхождения животного (например, из лицензированного питомника, но ни в коем случае - из дикой природы), а также ветеринарных и экспортных документов.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что японский зоопарк готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда на фоне дефицита водосвинковых в России.
Московский зоопарк после этих заявлений исключил возможность обмена белого медведя. По словам директора Светланы Акуловой, это не товар, и животными в зоопарке не торгуют.
Самец капибары - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В хабаровском зоопарке отвергли идею обмена белого медведя на капибар
4 марта, 12:48
 
БразилияЮжная АмерикаРоссияСветлана АкуловаВ мире
 
 
