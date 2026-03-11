Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек - РИА Новости, 11.03.2026
06:52 11.03.2026
Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек
Полиция подозревает жительницу Камчатки в незаконной регистрации более 70 граждан в своем жилье на улице Морской, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
2026
Жительницу Камчатки подозревают в фиктивной регистрации более 70 человек

Жительница Камчатки фиктивно прописала в квартире 71 человека за вознаграждение

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар— РИА Новости. Полиция подозревает жительницу Камчатки в незаконной регистрации более 70 граждан в своем жилье на улице Морской, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
В полиции отметили, что противоправная деятельность длилась почти полтора года.
"С июля 2024 года по декабрь 2025 года 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно зарегистрировала по месту пребывания и по месту жительства на улице Морская в жилом помещении 71 гражданина Российской Федерации и за это получила денежное вознаграждение", — проинформировало ведомство в Telegram.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или жительства). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
