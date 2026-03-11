МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по группе лиц, находившихся в командном центре Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана.
ЦАХАЛ утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР
ЦАХАЛ утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР - РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по группе лиц, находившихся в командном центре Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре... РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР
Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по сотрудникам командного центра КСИР
Израильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото