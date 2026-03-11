https://ria.ru/20260311/izrail-2079941138.html
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проходит серию масштабных ударов по объектам военной инфраструктуры в Иране и в Ливане. РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ заявила о серии масштабных ударов по военным объектам в Иране и Ливане