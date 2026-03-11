Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 11.03.2026 (обновлено: 13:24 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/izrail-2079941138.html
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане - РИА Новости, 11.03.2026
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проходит серию масштабных ударов по объектам военной инфраструктуры в Иране и в Ливане. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:17:00+03:00
2026-03-11T13:24:00+03:00
в мире
израиль
иран
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_0280aa7da5ae2be7903361ba921d42bd.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079900396.html
израиль
иран
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_45:0:956:683_1920x0_80_0_0_c2266ce30fc068e9108ef123da5a4983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ливан, военная операция сша и израиля против ирана, хезболла
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Хезболла
Израиль заявил о масштабных ударах по военным объектам в Иране и Ливане

ЦАХАЛ заявила о серии масштабных ударов по военным объектам в Иране и Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проходит серию масштабных ударов по объектам военной инфраструктуры в Иране и в Ливане.
"Силы ЦАХАЛ начали серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Иране. Одновременно с этим силы ЦАХАЛ проводят еще одну серию ударов по инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Вчера, 11:16
 
В миреИзраильИранЛиванВоенная операция США и Израиля против ИранаХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала