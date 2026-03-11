Израиль сообщил о четырех сериях ракетных ударов со стороны Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Израильская армия сообщила о четвертой за ночь серии ракетных ударов со стороны Ирана.
«
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы", — говорится в ее Telegram-канале.
Как заявил КСИР, целью сегодняшних атак стали стратегические объекты США и Израиля.
Военная операция этих двух государств против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
