Израиль сообщил о четырех сериях ракетных ударов со стороны Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Израильская армия сообщила о четвертой за ночь серии ракетных ударов со стороны Ирана.

Как заявил КСИР , целью сегодняшних атак стали стратегические объекты США и Израиля.

Военная операция этих двух государств против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.