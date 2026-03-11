В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* или Максим Галкин*, не обращались в российское консульство в связи с военной эскалацией с Ираном, рассказали РИА Новости в консульском отделе посольства РФ.