В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* или Максим Галкин*, не обращались в российское консульство в связи с военной эскалацией с Ираном, рассказали РИА Новости в консульском отделе посольства РФ.
"От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь", - сказали в консульстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщили, что за время вооруженной эскалации с Ираном от россиян поступили порядка тысячи экстренных обращений. Люди в основном интересуются вопросами выезда из Израиля в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства. По сведениям дипломатов, граждан РФ среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на текущий момент нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
