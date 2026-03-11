Рейтинг@Mail.ru
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина* - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 11.03.2026 (обновлено: 04:33 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/izrail-2079840497.html
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина* - РИА Новости, 11.03.2026
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*
Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* или Максим Галкин*, не... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:03:00+03:00
2026-03-11T04:33:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
семен слепаков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079405220_0:142:3072:1869_1920x0_80_0_0_914279a026ee46c8f00f7048d34f86b7.jpg
https://ria.ru/20260307/vino-2079171990.html
https://ria.ru/20260217/slepakov-2074933655.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079405220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff968b8768e98f844cbc5f663d46b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, семен слепаков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Россия, Семен Слепаков, Военная операция США и Израиля против Ирана
В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина*

Посольство: Макаревич, Слепаков и Галкин не обращались в консульство в Израиле

© REUTERS / Dylan MartinezДым на месте удара в Тель-Авиве
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Дым на месте удара в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* или Максим Галкин*, не обращались в российское консульство в связи с военной эскалацией с Ираном, рассказали РИА Новости в консульском отделе посольства РФ.
"От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь", - сказали в консульстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) и его жена Эйнат Кляйн - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вино Макаревича* исчезло с прилавков в Великобритании
7 марта, 05:09
Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщили, что за время вооруженной эскалации с Ираном от россиян поступили порядка тысячи экстренных обращений. Люди в основном интересуются вопросами выезда из Израиля в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства. По сведениям дипломатов, граждан РФ среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на текущий момент нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Слепаков* в храме Гроба Господня в Иерусалиме в выходные - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме
17 февраля, 12:59
 
В миреИранИзраильРоссияСемен СлепаковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала