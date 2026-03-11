https://ria.ru/20260311/izrail-2079832753.html
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) снова зафиксировала запуск ракет из Ирана, ведется их перехват, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
