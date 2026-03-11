Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/izrail-2079832753.html
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия Израиля (ЦАХАЛ) снова зафиксировала запуск ракет из Ирана, ведется их перехват, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:16:00+03:00
2026-03-11T02:16:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029765965_100:310:2287:1540_1920x0_80_0_0_0d38b2bb67efbbdacc03374121fd2cf5.jpg
https://ria.ru/20260311/izrail-2079832653.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029765965_225:195:2254:1717_1920x0_80_0_0_3bd857854e45d3eb6c8e94d0abe2a92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

© AP Photo / Ariel SchalitПерехват ракеты
Перехват ракеты - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Перехват ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) снова зафиксировала запуск ракет из Ирана, ведется их перехват, сообщает ведомство.
Ранее армия уже сообщала о запуске ракет из Ирана.
"ЦАХАЛ зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны осуществляют перехват угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Вчера, 02:13
 
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала