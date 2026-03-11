Ивановские производители развивают экспорт под брендом "Сделано в России"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Системная работа по укреплению позиций региональных производителей на международных рынках продолжается в Ивановской области - для производителей региона национальный бренд "Сделано в России" сегодня выступает эффективным маркетинговым драйвером, обращает внимание Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)

"В Ивановской области продолжается системная работа по укреплению позиций региональных производителей на международных рынках. Важным этапом этой стратегии стала эксперт-сессия, прошедшая 5 марта в центре "Мой бизнес", с участием представителя Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Асланбека Тахаева. Мероприятие было посвящено не только текущим инструментам финансовой и страховой поддержки, но и глобальному продвижению отечественных товаров через зонтичный бренд "Сделано в России", - сказано в сообщении РЭЦ.

Центральным событием встречи стала торжественная церемония вручения сертификатов программы "Сделано в России" сразу девяти компаниям региона. С начала 2025 года к программе продвижения присоединились уже 49 местных предприятий, что свидетельствует о растущем доверии бизнеса к государственным инструментам имиджевой поддержки. Теперь ивановские производители получили право маркировать свою продукцию знаком "птичка" в цветах национального триколора. Этот символ — не просто элемент дизайна, а официальное подтверждение соответствия бизнеса самым высоким стандартам.

Национальный бренд "Сделано в России" сегодня выступает эффективным маркетинговым драйвером. Для экспортеров Ивановской области получение сертификата открывает доступ к приоритетному размещению в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ в Китае, ОАЭ, Турции, Египте и других дружественных странах.

Важно отметить, что добровольная сертификация в РЭЦ базируется на пяти критериях: качестве, надежности, уникальности, экологичности и органичности продукции. Процесс получения права на использование бренда максимально упрощен и полностью цифровизирован. Экспортеру достаточно подать заявку. При этом сама процедура сертификации является бесплатной и не требует прохождения дополнительных избыточных проверок. Для иностранных покупателей наличие такого знака на упаковке является сигналом о том, что перед ними проверенный и безопасный продукт, произведенный по строгим российским стандартам.

Как подчеркнули в ходе эксперт-сессии, использование возможностей бренда "Сделано в России" позволяет ивановским компаниям переходить от экспорта сырья к продвижению готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Синергия региональных мер поддержки и федеральных инструментов РЭЦ создает надежный фундамент для того, чтобы локальные бренды из Иванова становились узнаваемыми и востребованными по всему миру. Получить подробную информацию о вступлении в программу и условиях использования национального бренда предприниматели могут на официальном сайте Российского экспортного центра.