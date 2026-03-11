https://ria.ru/20260311/iran-2080067801.html
Иран в настоящий момент не думает о переговорах с США, сообщил источник
Иран в настоящий момент не думает о переговорах с США, сообщил источник
Тегеран в условиях конфликта с США и Израилем не думает о переговорах с Вашингтоном, сообщил РИА Новости иранский политический источник. РИА Новости, 11.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
сша
тегеран (город)
иран
