Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке, утверждает руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ Али Фадави.
"Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе", - сказал руководитель группы советников в эфире иранского телевидения.
Фадави также не исключил, что Иран мог взять в плен американских военных, однако доказательств своим словам не привел.
"Вероятность этого весьма велика", - отметил руководитель группы советников командования КСИР.
Иран, добавил Фадави, располагает ракетами, которые запускаются из-под воды, и Тегеран может их применить.
ИРИ наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.