Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
19:06 11.03.2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке, утверждает руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ Али Фадави.
"Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе", - сказал руководитель группы советников в эфире иранского телевидения.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
СМИ: атака Ирана на базу в Кувейте оказалась серьезнее, чем считалось ранее
Вчера, 18:43
Фадави также не исключил, что Иран мог взять в плен американских военных, однако доказательств своим словам не привел.
"Вероятность этого весьма велика", - отметил руководитель группы советников командования КСИР.
Иран, добавил Фадави, располагает ракетами, которые запускаются из-под воды, и Тегеран может их применить.
ИРИ наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
США причастны к атаке на школу в Иране, пишет NYT
Вчера, 18:19
 
