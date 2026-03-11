https://ria.ru/20260311/iran-2080038037.html
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению
С начала эскалации на Ближнем Востоке из Ирана в РФ через территорию Армению вернулись 196 российских граждан, сообщает пресс-служба российского посольства в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:15:00+03:00
2026-03-11T18:15:00+03:00
2026-03-11T18:15:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
россия
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
ближний восток
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, иран, россия, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, Россия, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению
Посольство РФ: с начала эскалации из Ирана через Армению вернулись 196 россиян