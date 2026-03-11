Рейтинг@Mail.ru
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2080038037.html
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению - РИА Новости, 11.03.2026
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению
С начала эскалации на Ближнем Востоке из Ирана в РФ через территорию Армению вернулись 196 российских граждан, сообщает пресс-служба российского посольства в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:15:00+03:00
2026-03-11T18:15:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
россия
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
ближний восток
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, иран, россия, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, Россия, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство рассказало о возвращении россиян из Ирана через Армению

Посольство РФ: с начала эскалации из Ирана через Армению вернулись 196 россиян

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 мар - РИА Новости. С начала эскалации на Ближнем Востоке из Ирана в РФ через территорию Армению вернулись 196 российских граждан, сообщает пресс-служба российского посольства в Ереване.
"Всего с начала эскалации в регионе Ближнего Востока из Ирана в Россию через территорию Армении вернулись 196 российских граждан, большую часть из которых составили эвакуированные 11 марта сотрудники иранской АЭС "Бушер", - говорится в сообщении диппредставительства.
В посольстве отметили, что дипломаты в тесной координации с армянской стороной продолжают отслеживать ситуацию и оказывают все необходимое содействие российским гражданам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
Вчера, 08:00
 
В миреБлижний ВостокИранРоссияБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала