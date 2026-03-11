Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иранцы получили СМС-сообщения от иранских военных на фоне конфликта с США и Израилем, которые гласят о том, что у Вашингтона не осталось путей закончить вражду, длящуюся уже почти 50 лет, об этом РИА Новости рассказали некоторые жители Тегерана.
СМС, предположительно, отправляет разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана, оставляющая соответствующую подпись внизу сообщения.
"Американские базы в регионе перестали работать, образовавшийся раскол между Европой и США по поводу продолжения войны стал очевиден. (У США - ред.) не осталось какого-либо пути покончить с враждебным отношением к великому Ирану, длящемся 48-й год", - гласит сообщение, которым с агентством поделился один из иранцев.
До этого министерство разведки Ирана, как сообщали РИА Новости жители Ирана, отправляло сообщения гражданам с призывом информировать о людях, которые снимают "чувствительные" объекты или здания, а также районы, которым был причинен ущерб в ходе ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.