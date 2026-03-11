Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иранцы получили СМС-сообщения от иранских военных на фоне конфликта с США и Израилем, которые гласят о том, что у Вашингтона не осталось путей закончить вражду, длящуюся уже почти 50 лет, об этом РИА Новости рассказали некоторые жители Тегерана.