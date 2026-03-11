Рейтинг@Mail.ru
Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2080034419.html
Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону
Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону - РИА Новости, 11.03.2026
Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону
Иранцы получили СМС-сообщения от иранских военных на фоне конфликта с США и Израилем, которые гласят о том, что у Вашингтона не осталось путей закончить вражду, РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:02:00+03:00
2026-03-11T18:02:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079960901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff1ff1d6e4536d8e3638aad9e7cfef06.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079741714.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079900396.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079960901_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b7aae07529a874959fb9f0f6b6233fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранцы получили СМС от КСИР с посланием Вашингтону

РИА Новости: иранцы получили СМС о том, что у США нет пути закончить вражду

© REUTERS / Majid AsgaripourЖители Тегерана держат фотографии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Жители Тегерана держат фотографии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Жители Тегерана держат фотографии нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иранцы получили СМС-сообщения от иранских военных на фоне конфликта с США и Израилем, которые гласят о том, что у Вашингтона не осталось путей закончить вражду, длящуюся уже почти 50 лет, об этом РИА Новости рассказали некоторые жители Тегерана.
СМС, предположительно, отправляет разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана, оставляющая соответствующую подпись внизу сообщения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Поражение неизбежно. США готовы сдаться Ирану, пока не поздно
Вчера, 08:00
"Американские базы в регионе перестали работать, образовавшийся раскол между Европой и США по поводу продолжения войны стал очевиден. (У США - ред.) не осталось какого-либо пути покончить с враждебным отношением к великому Ирану, длящемся 48-й год", - гласит сообщение, которым с агентством поделился один из иранцев.
До этого министерство разведки Ирана, как сообщали РИА Новости жители Ирана, отправляло сообщения гражданам с призывом информировать о людях, которые снимают "чувствительные" объекты или здания, а также районы, которым был причинен ущерб в ходе ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Вчера, 11:16
 
В миреИранСШАИзраильКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала