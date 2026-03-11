https://ria.ru/20260311/iran-2080017840.html
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
Более 200 учеников и учителей погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский министр образования Алиреза Каземи. РИА Новости, 11.03.2026
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
Каземи: более 200 учеников и учителей погибли в Иране при атаках США и Израиля