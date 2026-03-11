Рейтинг@Mail.ru
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
17:06 11.03.2026
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля
Более 200 учеников и учителей погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский министр образования Алиреза Каземи. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране раскрыли число погибших учителей и учеников при атаке США и Израиля

Каземи: более 200 учеников и учителей погибли в Иране при атаках США и Израиля

Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Более 200 учеников и учителей погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский министр образования Алиреза Каземи.
"Двести шесть учеников и учителей погибли в ходе атак противника на Иран, 161 человек (из числа учеников и учителей - ред.) пострадал", - сообщил Каземи иранскому государственному агентству IRNA.
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
