Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают США и Иран урегулировать разногласия дипломатическим путем, заявил РИА Новости представитель курдской автономии Ирака в РФ Данар Мустафа.

"Мы, курды, пытались отстаивать свои права вооруженным путем, но эта борьба принесла прежде всего огромные жертвы, страдания и кровопролитие. Убеждены, что конфликты должны разрешаться дипломатическим путем. Курдские власти крайне обеспокоены возможным расширением войны в регионе, международному сообществу необходимо незамедлительно вмешаться", - сказал Мустафа.

По словам собеседника агентства, за период конфликта над территорией региона постоянно фиксируются пролеты ракет и беспилотников.

"Местные власти обеспечивают охрану дипломатических представительств на земле, однако не располагают ПВО для защиты от воздушных атак", - добавил Мустафа.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.