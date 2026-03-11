Рейтинг@Mail.ru
11.03.2026

Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии
17:00 11.03.2026
Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии
Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии
в мире
иран
ближний восток
иракский курдистан
нечирван барзани
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, ближний восток, иракский курдистан, нечирван барзани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Иракский Курдистан, Нечирван Барзани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают США и Иран урегулировать разногласия дипломатическим путем, заявил РИА Новости представитель курдской автономии Ирака в РФ Данар Мустафа.
Глава автономного региона Нечирван Барзани 5 марта заявил, что Иракский Курдистан не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке.
Лавров и глава МИД Индии выступили за скорейшую нормализацию вокруг Ирана
Вчера, 16:55
"Мы, курды, пытались отстаивать свои права вооруженным путем, но эта борьба принесла прежде всего огромные жертвы, страдания и кровопролитие. Убеждены, что конфликты должны разрешаться дипломатическим путем. Курдские власти крайне обеспокоены возможным расширением войны в регионе, международному сообществу необходимо незамедлительно вмешаться", - сказал Мустафа.
По словам собеседника агентства, за период конфликта над территорией региона постоянно фиксируются пролеты ракет и беспилотников.
"Местные власти обеспечивают охрану дипломатических представительств на земле, однако не располагают ПВО для защиты от воздушных атак", - добавил Мустафа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана
Вчера, 15:01
 
