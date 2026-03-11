https://ria.ru/20260311/iran-2080014551.html
Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии
Представитель Иракского Курдистана призвал США и Иран к дипломатии
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают США и Иран урегулировать разногласия дипломатическим путем, заявил РИА Новости представитель курдской автономии Ирака в РФ Данар Мустафа.
Глава автономного региона Нечирван Барзани
5 марта заявил, что Иракский Курдистан
не будет стороной конфликтов на Ближнем Востоке
.
"Мы, курды, пытались отстаивать свои права вооруженным путем, но эта борьба принесла прежде всего огромные жертвы, страдания и кровопролитие. Убеждены, что конфликты должны разрешаться дипломатическим путем. Курдские власти крайне обеспокоены возможным расширением войны в регионе, международному сообществу необходимо незамедлительно вмешаться", - сказал Мустафа.
По словам собеседника агентства, за период конфликта над территорией региона постоянно фиксируются пролеты ракет и беспилотников.
"Местные власти обеспечивают охрану дипломатических представительств на земле, однако не располагают ПВО для защиты от воздушных атак", - добавил Мустафа.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.