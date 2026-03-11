https://ria.ru/20260311/iran-2079987306.html
В Пентагоне утверждают, что поразили более пяти тысяч целей в Иране
В Пентагоне утверждают, что поразили более пяти тысяч целей в Иране
США в ходе операции против Ирана поразили более 5,5 тысяч целей, в том числе более 60 кораблей, утверждает глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер. РИА Новости, 11.03.2026
Купер: США поразили более пяти тысяч целей в Иране, включая 60 кораблей