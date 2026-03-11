Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
14:46 11.03.2026
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

Армия Израиля зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана

Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над устранением угрозы", - говорится в сообщении.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
