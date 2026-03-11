https://ria.ru/20260311/iran-2079971214.html
Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 11.03.2026
