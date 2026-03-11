Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте
13:56 11.03.2026 (обновлено: 14:18 11.03.2026)
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте
Более 100 американских военных получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
кувейт
иран
военная операция сша и израиля против ирана
корпус стражей исламской революции
сша
в мире, кувейт, иран, военная операция сша и израиля против ирана, корпус стражей исламской революции, сша
В мире, Кувейт, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции, США
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте

КСИР: более ста военных из США ранены после ракетных ударов по базе в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Более 100 американских военных получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.
«

"После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе "Аль-Адири" ... более 100 раненых были направлены в больницы", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Также КСИР сообщил о нанесении ударов при помощи иранских ракет и беспилотников по американским "инфраструктурным артериям" базы в порту Мина-Сальман в Бахрейне, который, как отметили иранские военные, является центром Пятого флота ВМС США.
Кроме того, Корпус стражей заявил, что под удар попали ангары с оборудованием, места расселения и сборов американских военных на двух военно-морских базам "Мохаммад аль-Ахмад и "Али ас-Салям" в Кувейте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В мире
Кувейт
Иран
Военная операция США и Израиля против Ирана
Корпус стражей исламской революции
США
 
 
