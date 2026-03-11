https://ria.ru/20260311/iran-2079953705.html
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте - РИА Новости, 11.03.2026
КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте
Более 100 американских военных получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской революции
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Более 100 американских военных получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.
"После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе "Аль-Адири" ... более 100 раненых были направлены в больницы", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Также КСИР сообщил о нанесении ударов при помощи иранских ракет и беспилотников по американским "инфраструктурным артериям" базы в порту Мина-Сальман в Бахрейне, который, как отметили иранские военные, является центром Пятого флота ВМС США.
Кроме того, Корпус стражей заявил, что под удар попали ангары с оборудованием, места расселения и сборов американских военных на двух военно-морских базам "Мохаммад аль-Ахмад и "Али ас-Салям" в Кувейте.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
