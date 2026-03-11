КСИР заявил о ранении более ста американских военных на базе в Кувейте

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Более 100 американских военных получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.

« "После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе "Аль-Адири" ... более 100 раненых были направлены в больницы", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Также КСИР сообщил о нанесении ударов при помощи иранских ракет и беспилотников по американским "инфраструктурным артериям" базы в порту Мина-Сальман в Бахрейне, который, как отметили иранские военные, является центром Пятого флота ВМС США.

Кроме того, Корпус стражей заявил, что под удар попали ангары с оборудованием, места расселения и сборов американских военных на двух военно-морских базам "Мохаммад аль-Ахмад и "Али ас-Салям" в Кувейте.