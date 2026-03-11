https://ria.ru/20260311/iran-2079943076.html
В Тегеране прогремел взрыв
Взрыв прогремел в столице Ирана, работает ПВО, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:29:00+03:00
2026-03-11T13:29:00+03:00
2026-03-11T13:30:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тегеране прогремел взрыв
