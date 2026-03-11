Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан не обсуждали тему якобы предъявленных требований Ирана к США для возобновления переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров. Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.