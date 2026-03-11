Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079929693.html
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2026
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан не обсуждали тему якобы предъявленных требований Ирана к США для возобновления переговоров, заявил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:43:00+03:00
2026-03-11T12:43:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле

Песков: Путин и Пезешкиан во время разговора не обсуждали требования Ирана к США

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан не обсуждали тему якобы предъявленных требований Ирана к США для возобновления переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эти все темы не обсуждались вчера во время телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли во время разговора Путина и Пезешкиана требования Ирана к США для возобновления переговоров.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров. Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреИранСШАРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала