Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2026
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан не обсуждали тему якобы предъявленных требований Ирана к США для возобновления переговоров, заявил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:43:00+03:00
2026-03-11T12:43:00+03:00
2026-03-11T12:43:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
Путин и Пезешкиан не обсуждали требования Ирана к США, заявили в Кремле
Песков: Путин и Пезешкиан во время разговора не обсуждали требования Ирана к США