Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, заявил посол в России
08:15 11.03.2026 (обновлено: 08:16 11.03.2026)
Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, заявил посол в России
в мире, иран, россия, казем джалали
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали
Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, заявил посол в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Иран неоднократно заявлял, что, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве лидера, он никогда не будет стремиться к обладанию ядерным оружием. Иран является обязывающимся членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). У нас мирная ядерная программа, и мы не видим проблем в том, чтобы заверить в этом других", - сказал посол.
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали
 
 
