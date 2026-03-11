"Может быть уничтожен". На Западе раскрыли, что ждут от Путина

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия может выручить Европу и Израиль, оказавшихся в критическом положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Если говорить об экономическом наказании, то здесь наказывают всех. США это затрагивает меньше, потому что у нас есть своя нефть. А вот Европа в тяжелом положении. <…> Боже мой, что же будет, если европейцы не смогут получать газ или нефть из России? Они ведь все еще получают их в немалом количестве. <…> Израиль может быть дезорганизован, если не уничтожен, потому что их системы противовоздушной обороны, "Железный купол" и ракеты Patriot, оказались неэффективными против иранских ракет, летящих с высокой скоростью", — отметил он.
При этом Макговерн подчеркнул, что у России существуют возможности для разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
"Так что, будем надеяться, кто-то сможет урегулировать эту ситуацию, прежде чем все зайдет слишком далеко. Думаю, русские действительно прощупывают почву. Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, и у него есть контакты с Израилем. <…> Сейчас в Израиле живут около двух миллионов русских. Так что у него есть возможности. Дональд Трамп говорит: "У меня отличные отношения с господином Путиным". Не знаю, насколько это сейчас правда, но это был бы один вариант", — подчеркнул эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
