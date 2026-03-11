Рейтинг@Mail.ru
"Может быть уничтожен". На Западе раскрыли, что ждут от Путина
05:46 11.03.2026 (обновлено: 07:16 11.03.2026)
"Может быть уничтожен". На Западе раскрыли, что ждут от Путина
"Может быть уничтожен". На Западе раскрыли, что ждут от Путина
Россия может выручить Европу и Израиль, оказавшихся в критическом положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире РИА Новости, 11.03.2026
в мире, россия, израиль, европа, рэй макговерн, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), иран, ближний восток
В мире, Россия, Израиль, Европа, Рэй Макговерн, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Иран, Ближний Восток
"Может быть уничтожен". На Западе раскрыли, что ждут от Путина

Аналитик Макговерн: РФ может помочь выбраться из сложного положения Израилю и ЕС

Вид на Московский кремль
Вид на Московский кремль
Вид на Московский кремль
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия может выручить Европу и Израиль, оказавшихся в критическом положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Если говорить об экономическом наказании, то здесь наказывают всех. США это затрагивает меньше, потому что у нас есть своя нефть. А вот Европа в тяжелом положении. <…> Боже мой, что же будет, если европейцы не смогут получать газ или нефть из России? Они ведь все еще получают их в немалом количестве. <…> Израиль может быть дезорганизован, если не уничтожен, потому что их системы противовоздушной обороны, "Железный купол" и ракеты Patriot, оказались неэффективными против иранских ракет, летящих с высокой скоростью", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Эпическая ярость в Европе": у России и США появилась общая цель
9 марта, 08:00
При этом Макговерн подчеркнул, что у России существуют возможности для разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
"Так что, будем надеяться, кто-то сможет урегулировать эту ситуацию, прежде чем все зайдет слишком далеко. Думаю, русские действительно прощупывают почву. Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, и у него есть контакты с Израилем. <…> Сейчас в Израиле живут около двух миллионов русских. Так что у него есть возможности. Дональд Трамп говорит: "У меня отличные отношения с господином Путиным". Не знаю, насколько это сейчас правда, но это был бы один вариант", — подчеркнул эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Энергетическая гонка эпохи неофеодализма и Россия
3 марта, 08:00
 
В мире Россия Израиль Европа Рэй Макговерн Дональд Трамп Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Иран Ближний Восток
 
 
Заголовок открываемого материала