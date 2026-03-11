Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил заявления США по Ирану - РИА Новости, 11.03.2026
04:45 11.03.2026
Аналитик оценил заявления США по Ирану
Аналитик оценил заявления США по Ирану
Противоречивые заявления из Вашингтона по конфликту с Ираном показывают, что американская сторона хочет завершить противостояние, но пока не видит способа... РИА Новости, 11.03.2026
Аналитик оценил заявления США по Ирану

РИА Новости: Сезгин заявил, что США хотят сохранить лицо после конфликта в Иране

Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
© REUTERS / Raghed Waked
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Противоречивые заявления из Вашингтона по конфликту с Ираном показывают, что американская сторона хочет завершить противостояние, но пока не видит способа сделать это без потери лица, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, публицист Ниджат Сезгин.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Ираном и заявил, что Тегеран очень хочет диалога с США, сообщил во вторник журналист Fox News Трей Ингст. Ранее американский президент заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
3 марта, 08:00
"Заявления Вашингтона по Ирану выглядят противоречивыми. Это показывает, что США хотели бы завершить конфликт, но пока не знают, как сделать это, не потеряв лицо", — считает Сезгин.
Аналитик отметил, что подобная риторика может отражать сложность политического выбора для американской администрации. По его словам, Белый дом одновременно стремится продемонстрировать жесткую позицию в отношении Ирана и избежать дальнейшей эскалации, которая может привести к более масштабному конфликту в регионе.
Сезгин также считает, что фактор внутренней политики США играет важную роль. По его оценке, в условиях политической конкуренции и приближения электоральных процессов американская администрация вынуждена балансировать между демонстрацией силы и поиском дипломатического выхода.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
На Западе отвели Трампу считаные месяцы
9 марта, 05:50
Кроме того, по словам эксперта, дальнейшая динамика конфликта во многом будет зависеть от того, удастся ли сторонам найти дипломатический формат для снижения напряженности. По его словам, без переговорного процесса риск затяжного противостояния на Ближнем Востоке остается высоким.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
