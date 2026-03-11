Рейтинг@Mail.ru
"Терпит крах". На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана
01:21 11.03.2026
"Терпит крах". На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана
События на Ближнем Востоке могут привести к возникновению в европейских странах серии взаимосвязанных кризисов, которые будут усиливать друг друга, утверждает... РИА Новости, 11.03.2026
Steigan: конфликт в Иране приведет к возникновению цепочки кризисов в Европе

© REUTERS / Raghed WakedДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. События на Ближнем Востоке могут привести к возникновению в европейских странах серии взаимосвязанных кризисов, которые будут усиливать друг друга, утверждает издание Steigan.
"Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы. Это также приведет к банкротствам и закрытиям отраслей. <…> Если же война затянется, то, вероятно, возникнут последующие кризисы. <…> Глобальные цепочки поставок оптимизированы для эффективности, а не для устойчивости. Эта оптимизация создала взаимозависимости, при которых даже одно нарушение может механически распространяться по всей системе. В итоге <…> возникает поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в энергетике, продовольствии, финансах и геополитике. <…> Система терпит крах", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Также в материале объясняется, каким образом эти процессы скажутся на непосредственном производстве товаров и услуг.
"Нефтехимические нарушения приводят к нехватке синтетических материалов. <…> Отключения газа повышают цены на продукты питания. <…> Дефицит пластика затрагивает больницы и автомобили. <…> Нехватка шин ограничивает транспортировку. <…> Отсрочка производства стали влияет на инфраструктуру. <…> Нехватка алюминия затрагивает автомобили и кабели. <…> Дефицит чипов душит производство. Эти кризисы происходят одновременно и взаимно усиливаются", — указывают авторы.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
