"Терпит крах". На Западе объявили о непоправимом ущербе от операции Ирана

Также в материале объясняется, каким образом эти процессы скажутся на непосредственном производстве товаров и услуг.

"Нефтехимические нарушения приводят к нехватке синтетических материалов. <…> Отключения газа повышают цены на продукты питания. <…> Дефицит пластика затрагивает больницы и автомобили. <…> Нехватка шин ограничивает транспортировку. <…> Отсрочка производства стали влияет на инфраструктуру. <…> Нехватка алюминия затрагивает автомобили и кабели. <…> Дефицит чипов душит производство. Эти кризисы происходят одновременно и взаимно усиливаются", — указывают авторы.