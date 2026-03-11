Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что спокойно реагирует на судебный иск из-за короткой программы под музыку из фильма "Парфюмер".
В четверг руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Невский районный суд зарегистрировал иск в защиту неопределенного круга лиц к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной. Истец считает, что короткая программа Гуменника популяризирует преступную культуру.
«
"Да, я слышал. И вообще не впервые уже сталкиваюсь с такой ситуацией, поэтому реагирую спокойно. Насколько я понимаю, иск может подать любой человек, и это не обязательно означает, что он будет удовлетворен. Программа у меня хорошая, спасибо Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу). Особенно под оригинальную музыку, мне кажется, получается вполне неплохо", - сказал Гуменник.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. В нынешнем сезоне он также выиграл чемпионат России и выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.