Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"
Фигурное катание
 
19:15 11.03.2026 (обновлено: 19:17 11.03.2026)
Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"
Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"
Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"
Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что спокойно реагирует на судебный иск из-за короткой программы под музыку из фильма... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта, Пётр Гуменник
Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"

Гуменник заявил, что спокойно реагирует на иск из-за программы "Парфюмер"

Петр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник рассказал, что спокойно реагирует на судебный иск из-за короткой программы под музыку из фильма "Парфюмер".
В четверг руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Невский районный суд зарегистрировал иск в защиту неопределенного круга лиц к Федерации фигурного катания на коньках России, Первому каналу и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной. Истец считает, что короткая программа Гуменника популяризирует преступную культуру.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Вчера, 19:14
«
"Да, я слышал. И вообще не впервые уже сталкиваюсь с такой ситуацией, поэтому реагирую спокойно. Насколько я понимаю, иск может подать любой человек, и это не обязательно означает, что он будет удовлетворен. Программа у меня хорошая, спасибо Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу). Особенно под оригинальную музыку, мне кажется, получается вполне неплохо", - сказал Гуменник.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. В нынешнем сезоне он также выиграл чемпионат России и выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
Вчера, 18:41
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026СпортВокруг спортаПётр Гуменник
 
