Гуменник раскрыл, как реагирует на судебный иск из-за программы "Парфюмер"

«

"Да, я слышал. И вообще не впервые уже сталкиваюсь с такой ситуацией, поэтому реагирую спокойно. Насколько я понимаю, иск может подать любой человек, и это не обязательно означает, что он будет удовлетворен. Программа у меня хорошая, спасибо Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу). Особенно под оригинальную музыку, мне кажется, получается вполне неплохо", - сказал Гуменник.