https://ria.ru/20260311/gumennik-2080050543.html
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Участник прошедших в Италии Олимпийских игр Петр Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T19:14:00+03:00
2026-03-11T19:14:00+03:00
2026-03-11T19:18:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079549712_0:75:3438:2009_1920x0_80_0_0_cbc32a9481cfb99261a15745739e920d.jpg
https://ria.ru/20260311/berezhnaja-2080044305.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079549712_707:0:3438:2048_1920x0_80_0_0_cccc9f47ff297b09b20100064d2b5fda.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пётр гуменник, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Вокруг спорта
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Петр Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания