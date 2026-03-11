Рейтинг@Mail.ru
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:14 11.03.2026 (обновлено: 19:18 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/gumennik-2080050543.html
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания
Участник прошедших в Италии Олимпийских игр Петр Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T19:14:00+03:00
2026-03-11T19:18:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079549712_0:75:3438:2009_1920x0_80_0_0_cbc32a9481cfb99261a15745739e920d.jpg
https://ria.ru/20260311/berezhnaja-2080044305.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079549712_707:0:3438:2048_1920x0_80_0_0_cccc9f47ff297b09b20100064d2b5fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Вокруг спорта
Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания

Петр Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник прошедших в Италии Олимпийских игр Петр Гуменник заявил, что его не отчисляли из школы фигурного катания.
В феврале Гуменник сообщил в интервью sports.ru, что его выгнали из школы, так как он много тренировался, из-за чего пропускал уроки.
«
"Меня не отчисляли из школы фигурного катания. Но я бы посоветовал: если нравится этот спорт, нужно находить возможности не бросать это дело и полностью отдаваться ему", - сказал журналистам Гуменник.
Гуменнику 23 года, в феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место. Фигурист является действующим чемпионом России, в понедельник он стал трехкратным победителем Финала Гран-при страны.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Вершина фигурного катания": Бережная о произвольной программе Гуменника
Вчера, 18:41
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала