В Госдуме отметили важность работы по вовлечению россиян в занятия спортом
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В год 95-летия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) важно продолжать работу по вовлечению как можно большего числа россиян в занятия физической культурой и спортом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" был введен в СССР
в 1931 году.
"Это не просто юбилей спортивной программы - это важная дата для всей системы массового спорта нашей страны. В год 95-летия этой программы важно продолжать работу по вовлечению как можно большего числа россиян в занятия физической культурой и спортом", - сказал Хамитов
Он отметил, что комплекс ГТО на протяжении десятилетий формирует культуру физической активности, укрепляет здоровье нации и воспитывает у граждан чувство ответственности за собственное физическое состояние.
"Сегодня он объединяет миллионы россиян: школьников, студентов, работников предприятий, представителей старшего поколения. Это яркий пример того, как государственная инициатива может стать настоящим народным движением", - добавил депутат.
Особенно важно, по словам Хамитова, что в последние годы система ГТО получила новое развитие: создаются современные спортивные площадки, расширяется инфраструктура для занятий физической культурой, а участие в комплексе становится частью повседневной жизни людей.
"Для молодежи это возможность проверить свои силы и поставить новые цели, а для старшего поколения - стимул поддерживать активный образ жизни. Уверен, что дальнейшее развитие комплекса ГТО будет способствовать популяризации спорта, укреплению здоровья граждан и формированию сильного и активного общества", - подытожил он.