В Госдуме отметили важность работы по вовлечению россиян в занятия спортом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В год 95-летия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) важно продолжать работу по вовлечению как можно большего числа россиян в занятия физической культурой и спортом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" был введен в СССР в 1931 году.

"Это не просто юбилей спортивной программы - это важная дата для всей системы массового спорта нашей страны. В год 95-летия этой программы важно продолжать работу по вовлечению как можно большего числа россиян в занятия физической культурой и спортом", - сказал Хамитов

Он отметил, что комплекс ГТО на протяжении десятилетий формирует культуру физической активности, укрепляет здоровье нации и воспитывает у граждан чувство ответственности за собственное физическое состояние.

"Сегодня он объединяет миллионы россиян: школьников, студентов, работников предприятий, представителей старшего поколения. Это яркий пример того, как государственная инициатива может стать настоящим народным движением", - добавил депутат.

Особенно важно, по словам Хамитова, что в последние годы система ГТО получила новое развитие: создаются современные спортивные площадки, расширяется инфраструктура для занятий физической культурой, а участие в комплексе становится частью повседневной жизни людей.