Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения после победы в гонке с раздельным стартом на Паралимпиаде в Италии.

Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).

"Спел гимн. Вообще круто! Ощущения нереальные! Команда очень сильно поддерживала, вместе пели гимн нашей страны", - сказал Голубков журналистам.

Голубкову 30 лет. Он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.