Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
Лыжник Иван Голубков рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения после победы в гонке с раздельным стартом на... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Голубков: спел гимн на церемонии награждения, ощущения нереальные
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения после победы в гонке с раздельным стартом на Паралимпиаде в Италии.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).
"Спел гимн. Вообще круто! Ощущения нереальные! Команда очень сильно поддерживала, вместе пели гимн нашей страны", - сказал Голубков журналистам.
Голубкову 30 лет. Он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.