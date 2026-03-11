Рейтинг@Mail.ru
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
16:40 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/golubkov-2080008644.html
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении
Лыжник Иван Голубков рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения после победы в гонке с раздельным стартом на... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T16:40:00+03:00
2026-03-11T16:40:00+03:00
спорт, россия, италия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Паралимпийский чемпион Голубков рассказал, как спел гимн на награждении

Голубков: спел гимн на церемонии награждения, ощущения нереальные

Иван Голубков на церемонии награждения
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Иван Голубков на церемонии награждения
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения после победы в гонке с раздельным стартом на Паралимпиаде в Италии.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).
"Спел гимн. Вообще круто! Ощущения нереальные! Команда очень сильно поддерживала, вместе пели гимн нашей страны", - сказал Голубков журналистам.
Голубкову 30 лет. Он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
