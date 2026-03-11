Рейтинг@Mail.ru
Родители от него отказались: атлет с жутким диагнозом принес России золото
15:45 11.03.2026 (обновлено: 17:35 11.03.2026)
Родители от него отказались: атлет с жутким диагнозом принес России золото
2026
Светлана Бонопартова
Родители от него отказались: атлет с жутким диагнозом принес России золото

Россиянин Иван Голубков выиграл золото Паралимпиады в лыжных гонках

Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Он родился со страшной болезнью, прошел детдом, а в среду стал паралимпийским чемпионом. РИА Новости Спорт рассказывает изумительную историю преодоления от Ивана Голубкова.

"Надо было закончить четыре года назад"

В этом году ему исполнилось тридцать. У него были взлеты - шесть побед на чемпионате мира, девять на этапах Кубка мира - но до Паралимпийских игр добраться не получалось. В Сочи-2014 не попал, уступив более мастеровитым атлетам, в Пхенчхан нашу мужскую команду по лыжным гонкам не допустили, а из Пекина всю сборную попросили уехать за несколько дней до старта Паралимпиады.
Переживал недопуск сложно, сказалась психологическая усталость. Решил на год приостановить карьеру, но главному тренеру сборной Ирине Громовой удалось убедить Ивана вернуться в спорт.
Паралимпиада в Италии началась для Голубкова непросто. "К сожалению, прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось - через 15. Проглядел этот момент. Что случилось, то случилось, ничего не сделаешь", - объяснил он невыход в полуфинал спринтерской гонки.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Вечером он вновь задумался о том же, о чем и в Пекине: "Может быть надо было закончить еще четыре года назад?". Опять в психологическую работу пришлось включаться Громовой и главе Паралимпийского комитета Павлу Рожкову.
"Вчера много с ним разговаривали. Говорили: "Ваня, забудь". Но тяжело, когда такая ошибка. Боялись, что не будет спать всю ночь", - рассказал Рожков.
Помогло, и на гонку с раздельным стартом на 10 км в положении сидя Иван выходил с настроем на победу. Финишировал первым с отрывом практически в минуту от китайского спортсмена Мао Чжунъу, занявшего второе место.
В микст-зоне эмоции переполняли. Казалось, Голубков хотел поделиться радостью со всеми, кто его окружал. "Эта медаль всей нашей стране. Спасибо моим близким, друзьям, всем, кто болеет. Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит. Также посвящаю медаль "Громова Тим".
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36

Теперь у него есть вторая мама

"Лыжная семья" играет в жизни Голубкова основополагающую роль, ведь другой у него нет. Родители, узнав о диагнозе сына spina bifida ("расщепление позвоночника"), отказались от него в роддоме. Затем началась непростая жизнь в психоневрологическом интернате. Там его заметил тренер Александр Поршнев, который специализируется на подготовке спортсменов с ограничениями по здоровью. Именно его спортсменка Мария Иовлева завоевала в Ванкувере две золотые медали и одну серебряную. Тогда же у мальчика появилась мечта повторить достижение сокомандницы.
Но вопрос о родителях волновал Голубкова не меньше. С помощью соцсетей ему удалось их разыскать. "Мама сразу откликнулась, я на тот момент был в интернате, она приехала с сестрой, оказалось, их у меня две. У меня есть в VK фото с мамой и сестрой. Сейчас с мамой общаюсь редко, по праздникам, у мамы новая семья, с отцом отношения сложные", - рассказывал Голубков фонду "Спина бифида".
Но теперь, по словам, Ивана у него есть и вторая мама - Ирина Громова. В 2007 году тренер приехала на чемпионат России. Неожиданно на дистанции Голубков услышал: "Ваня, давай-давай". С этого момента тренер всегда ему помогает. Именно она поддержала Ивана в стремлении переехать в Москву и продолжить карьеру там. Теперь они вместе дошли до Паралимпийских игр.
© РИА Новости / Юрий КочетковИван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иван Голубков
После первой золотой медали Голубков признается, что появляется мотивация продолжать карьеру, как минимум, до следуюшей Паралимпиады. Глава ПКР Рожков верит, что это действительно возможно: "Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный, такие довольно долго выступают. Он нужен еще сборной команде. Должна быть преемственность. Подросли молодые, дерзкие. Его опыт и знания очень важны".
Сам же Голубков надеется, что гимн России прозвучит на Паралимпиаде в Италии еще не раз. Впереди дистанция 20 км, где он тоже один из фаворитов.
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
10 марта, 19:20
 
