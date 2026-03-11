Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Александр Головин из "Монако" и Матвей Сафонов из французского "Пари Сен-Жермен" включены в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).