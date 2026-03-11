Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Александр Головин из "Монако" и Матвей Сафонов из французского "Пари Сен-Жермен" включены в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
18-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Данилов, 21-летний защитник столичного "Спартака" Игорь Дмитриев, 25-летний полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров и 28-летний нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе впервые включены в расширенную заявку национальной команды. Полностью список из 40 футболистов выглядит следующим образом:
вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Максим Бориско ("Балтика");
защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба - "Ростов"), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все - "Спартак"), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба - ЦСКА), Мингиян Бевеев ("Балтика");
полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все - "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба - "Динамо", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако", Франция);
нападающие: Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба - "Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба - "Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат").
