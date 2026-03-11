https://ria.ru/20260311/geroy-2080031459.html
Мать Героя России Ярашева рассказала, как узнала о подвиге своего сына
Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, РИА Новости, 11.03.2026
россия
самарская область
донецкая народная республика
Мать Героя РФ из Самарской области рассказала, как узнала о подвиге своего сына
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, что о подвиге сына ей сообщили в госпитале.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева
президенту России Владимиру Путину
доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин
. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.
"Он просто на задании, сказали мне, я ничего не знала. Это я узнала, что он удерживал позицию, в госпитале мне сказали", - рассказала мать.
Женщина добавила, что о состоянии сына она узнала от его девушки.
"Она сказала, что Сережа нашелся, но он будет без ног… (из-за обморожения - ред.)", - сказала мать.
Ярашева отметила, что сначала хотела забрать его в Самару, потому что нашла хорошего хирурга, но потом выяснилось, что сыну уже сделали операцию и ему необходимо восстановление.