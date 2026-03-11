Мать Героя России Ярашева рассказала, как узнала о подвиге своего сына

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, что о подвиге сына ей сообщили в госпитале.

"Он просто на задании, сказали мне, я ничего не знала. Это я узнала, что он удерживал позицию, в госпитале мне сказали", - рассказала мать.

Женщина добавила, что о состоянии сына она узнала от его девушки.

"Она сказала, что Сережа нашелся, но он будет без ног… (из-за обморожения - ред.)", - сказала мать.