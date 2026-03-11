Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" заявил о 12 атаках на объекты критически важной инфраструктуры - РИА Новости, 11.03.2026
17:17 11.03.2026 (обновлено: 17:29 11.03.2026)
"Газпром" заявил о 12 атаках на объекты критически важной инфраструктуры
"Газпром" заявил о 12 атаках на объекты критически важной инфраструктуры
газпром
происшествия
турецкий поток
голубой поток
газпром, происшествия, турецкий поток, голубой поток
Газпром, Происшествия, Турецкий поток, Голубой поток
"Газпром" заявил о 12 атаках на объекты критически важной инфраструктуры

"Газпром": объекты "Турецкого потока" и "Голубого потока" подверглись 12 атакам

Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объекты, обеспечивающие надежность поставок по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", с 24 февраля подверглись атакам 12 раз, все они отражены, сообщил "Газпром".
"Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты "Газпрома" на юге России подверглись атакам 12 раз. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены", – говорится в сообщении компании.
