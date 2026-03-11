https://ria.ru/20260311/garbuzov-2079909395.html
Гарбузов: московская компания начала выпуск санитарно-технических модулей
Гарбузов: московская компания начала выпуск санитарно-технических модулей - РИА Новости, 11.03.2026
Гарбузов: московская компания начала выпуск санитарно-технических модулей
Группа компаний "1-й ДСК" (входит в ГК ФСК) запустила производство готовых санитарно-технических кабин (СТК), которое разместилось на юго-востоке Москвы на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079908557_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6c57ef10d14e2e7089d97ccf63e8bdaf.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079908557_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1472345b1ba9de4b02d35f4444092aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: московская компания начала выпуск санитарно-технических модулей
Анатолий Гарбузов: ГК "1-й ДСК" начала выпуск санитарно-технических модулей
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группа компаний "1-й ДСК" (входит в ГК ФСК) запустила производство готовых санитарно-технических кабин (СТК), которое разместилось на юго-востоке Москвы на территории завода "ЖБИ-6", сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В отрасли строительных материалов столицы работает около 360 предприятий, на которых занято более 20 тысяч человек. Заводы продолжают внедрять современные решения, активно обновляя оборудование и осваивая передовые технологии. Так, одна московская компания начала производить готовые санитарно-технические кабины. Мощности позволяют выпускать до 25 модулей в день", — сообщил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Конструкция представляет собой санитарно-технический узел с чистовой отделкой и инженерным оснащением. Вес изделий варьируется от 1,1 до двух тонн. Решения предназначены для жилых домов, а также зданий социального и общественного назначения.
Продукцию в разной комплектации уже поставляют для строительства жилых комплексов в Москве и Московской области.
Как рассказала гендиректор "Первого ДСК" Наталья Безшлеева, запуск собственного производства — логичное развитие бизнес-модели предприятия. С помощью этого можно полностью контролировать качество критически важного узла, сокращать сроки строительства и быть независимыми от колебаний рынка комплектующих.
"Каждый модуль имеет сквозную маркировку, что дает возможность отследить всю его историю и гарантировать высокое качество", — подчеркнула она.
"1-й ДСК" рассматривает запуск СТК как первый этап в создании комплексного производства модульных изделий для строительства. В планах компании — расширение линейки продукции за счет выпуска других инженерных модулей.