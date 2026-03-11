Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов на Украину

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к Генпрокуратуре, подавшей иск о признании коммерсанта и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением и обращении имущества в доход государства.