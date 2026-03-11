Рейтинг@Mail.ru
21:59 11.03.2026 (обновлено: 22:03 11.03.2026)
Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов на Украину
украина, россия, александр галицкий, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, almaz capital partners, происшествия
Украина, Россия, Александр Галицкий, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Almaz Capital Partners, Происшествия
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИнвестор Александр Галицкий
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Инвестор Александр Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к Генпрокуратуре, подавшей иск о признании коммерсанта и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением и обращении имущества в доход государства.
"За последние годы направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения ("Азов"*, "Айдар"*, "Правый сектор"*), признанные в России террористическими и экстремистскими организациями", - говорится в иске.
Кроме того, как следует из иска, дочерние структуры фонда взаимодействуют с созданной по инициативе Владимира Зеленского платформой, через которую происходит сбор денег для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.
"Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине в качестве одного из основных направлений глобальной деятельности инвестиционного холдинга", - уточняется в иске.
*Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Генпрокуратура потребовала изъять имущество и деньги бизнесмена Галицкого
Вчера, 21:56
 
УкраинаРоссияАлександр ГалицкийВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныAlmaz Capital PartnersПроисшествия
 
 
