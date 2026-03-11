Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов на Украину

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к Генпрокуратуре, подавшей иск о признании коммерсанта и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением и обращении имущества в доход государства.
"За последние годы направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения ("Азов"*, "Айдар"*, "Правый сектор"*), признанные в России террористическими и экстремистскими организациями", - говорится в иске.
Кроме того, как следует из иска, дочерние структуры фонда взаимодействуют с созданной по инициативе Владимира Зеленского платформой, через которую происходит сбор денег для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.
*Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ