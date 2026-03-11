Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять имущество и деньги бизнесмена Галицкого
21:56 11.03.2026 (обновлено: 23:20 11.03.2026)
Генпрокуратура потребовала изъять имущество и деньги бизнесмена Галицкого
2026
россия, москва, александр галицкий, генеральная прокуратура рф, происшествия, вооруженные силы украины
Генпрокуратура потребовала изъять имущество и деньги бизнесмена Галицкого

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура попросила обратить в доход государства деньги и имущество бизнесмена Александра Галицкого на восемь миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с иском.
"Галицкий А. В. продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами", — говорится в документе.
Ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более одного миллиарда рублей. На счетах бизнесмена лежит более семи миллиардов рублей.
Как отмечается в иске, эти активы позволяют Галицкому и его фонду Almaz Capital вести экономическую деятельность, угрожающую нацбезопасности России из-за экстремистской идеологии. Кроме того, ответчики могут использовать эти материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его бандформирований.
Генпрокуратура также потребовала запретить деятельность объединения, в которое входят Галицкий и инвестиционный холдинг Almaz Capital Partners LTD, из-за финансирования ими ВСУ. За последние годы фонд бизнесмена направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством вооружений.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
Вчера, 15:34
 
РоссияМоскваАлександр ГалицкийГенеральная прокуратура РФПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
