Генпрокуратура потребовала изъять имущество и деньги бизнесмена Галицкого

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура попросила обратить в доход государства деньги и имущество бизнесмена Александра Галицкого на восемь миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с иском.
«
"Галицкий А. В. продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами", — говорится в документе.
Ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более одного миллиарда рублей. На счетах бизнесмена лежит более семи миллиардов рублей.
Как отмечается в иске, эти активы позволяют Галицкому и его фонду Almaz Capital вести экономическую деятельность, угрожающую нацбезопасности России из-за экстремистской идеологии. Кроме того, ответчики могут использовать эти материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его бандформирований.
Генпрокуратура также потребовала запретить деятельность объединения, в которое входят Галицкий и инвестиционный холдинг Almaz Capital Partners LTD, из-за финансирования ими ВСУ. За последние годы фонд бизнесмена направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством вооружений.