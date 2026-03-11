https://ria.ru/20260311/frg-2079964111.html
Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять машины в ФРГ и Бельгию
Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять машины в ФРГ и Бельгию - РИА Новости, 11.03.2026
Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять машины в ФРГ и Бельгию
Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране, сообщил РИА... РИА Новости, 11.03.2026
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей в Нидерландах организации автомобилистов ANWB Стефан Грут.
"Мы видим, что все больше людей едут в Германию
и Бельгию
, чтобы заправить автомобили", - сообщил Грут.
По его словам, сложно предсказать, что будет происходить с ценами на бензин в Нидерландах
в ближайшие дни.
"Мы не знаем, что будет с ценами. Будем следить за ситуацией", - отметил представитель организации.
По состоянию на среду, средняя рекомендуемая стоимость бензина в Нидерландах составляет около 2,45 евро за литр, дизеля - 2,49 евро за литр. Цены на бензин в Нидерландах остаются самыми высокими в ЕС
.
Как передавал ранее сайт телепередачи Hart van Nederland, длинные очереди автомобилей с нидерландскими номерами выстраиваются у заправок в приграничных районах Бельгии. Сообщалось, что акцизы на топливо в Бельгии значительно ниже, поэтому полный бак там в некоторых случаях может обойтись почти вдвое дешевле, чем в Нидерландах.