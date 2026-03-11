Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять машины в ФРГ и Бельгию

ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Все больше водителей из Нидерландов едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей в Нидерландах организации автомобилистов ANWB Стефан Грут.

"Мы видим, что все больше людей едут в Германию Бельгию , чтобы заправить автомобили", - сообщил Грут.

По его словам, сложно предсказать, что будет происходить с ценами на бензин в Нидерландах в ближайшие дни.

"Мы не знаем, что будет с ценами. Будем следить за ситуацией", - отметил представитель организации.

По состоянию на среду, средняя рекомендуемая стоимость бензина в Нидерландах составляет около 2,45 евро за литр, дизеля - 2,49 евро за литр. Цены на бензин в Нидерландах остаются самыми высокими в ЕС