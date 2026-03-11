Франция запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливане

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане, заявил официальный представитель французского МИД Паскаль Конфавре.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к сторонам конфликта в Ливане, призвав шиитское движение "Хезболлах" прекратить атаки на Израиль и сдать оружие вооруженным силам Ливана, а еврейское государство - уважать суверенитет ближневосточной страны и проявить сдержанность.
"Франция особенно следит за Ливаном, чтобы предотвратить скатывание этой страны (в результате эскалации конфликта - ред.) в состояние войны... которую она не выбирала. В связи с этим Франция запросила организацию экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня", - заявил Конфавре на брифинге в МИД.
По словам официального представителя МИД Франции, запрос Парижа поддержали европейские члены СБ, а также Бахрейн и Демократическая Республика Конго.
Помимо этого, Конфавре напомнил, ссылаясь на главу французского МИД Жана-Ноэля Барро, что Париж поставит 60 тонн гуманитарной помощи жителям Ливана.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения. Около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто в ноябре 2024 года. Однако израильская армия продолжала практически ежедневно наносить точечные удары на юге и востоке страны под предлогом уничтожения военной инфраструктуры "Хезболлах" и устранения сторонников движения из числа руководства в рамках обеспечения безопасности Израиля.