Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны - РИА Новости, 11.03.2026
18:07 11.03.2026
Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны
Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны
в мире, франция, россия, исламское государство*
Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны

Полицейский во Франции
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Французские правоохранители предотвратили террористический акт у тюрьмы в коммуне Лонгнесс в департаменте Па-де-Кале на севере страны, и задержали четырех человек, пишет в среду газета Figaro со ссылкой на источники.
"Террористический акт был предотвращен возле тюрьмы в коммуне Лонгнесс (в департаменте Па-де-Кале - ред.) на севре Франции. По данным источников, близких к расследованию, (правоохранители - ред.) задержали четырех человек, включая трех заключенных,.. и одного человека, ...являвшегося сообщником одного из заключенных", - говорится в публикации.
Накануне правоохранители Лонгнесса обнаружили на парковке около пенитенциарного учреждения припаркованный автомобиль, в котором сидели подозрительные люди. Полицейские проверили двоих человек, оказавшихся братьями 2003 и 2005 годов рождения соответственно, и их автомобиль. В результате проверки они обнаружили заряженный пистолет, бутылку соляной кислоты и флаг "Исламского государства"*, после чего задержали обоих братьев. Во время обыска дома их родственников сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще один пистолет, напоминает газета.
Задержание двоих братьев накануне позволило следствию подозревать некоторых заключенных тюрьмы Лонгнесса в планировании совершения террористического акта. Задержанных в среду заключенных и их сообщника следствие подозревает в поставке контрабанды заключенным, получении контрабанды со стороны заключенных, полете на летающем средстве над бесполетными зонами, а также уничтожении и сокрытии преступления или правонарушения, уточняет издание.
Если версия следствия подтвердится, то этот случай будет считаться беспрецедентным за счет обнаруженного в ходе проверок оборудования и количества замешанных лиц. В таком случае сотрудники правоохранительных органов будут рассматривать это дело как террористический заговор, сообщает Figaro.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
