Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны

Задержание двоих братьев накануне позволило следствию подозревать некоторых заключенных тюрьмы Лонгнесса в планировании совершения террористического акта. Задержанных в среду заключенных и их сообщника следствие подозревает в поставке контрабанды заключенным, получении контрабанды со стороны заключенных, полете на летающем средстве над бесполетными зонами, а также уничтожении и сокрытии преступления или правонарушения, уточняет издание.