Зеленский вредит всему Евросоюзу, остановив "Дружбу", заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, остановив прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", вредит не только Словакии и Венгрии, но и всему Европейскому союзу, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Он (Владимир Зеленский - ред.) наносит ущерб уже не только нам и Венгрии, но и всей Европе. В ситуации, когда у нас есть проблема в связи с войной в Иране, нефтепровод "Дружба" был бы прекрасной альтернативой", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он сообщил, что обратится ко всем представленным в парламенте партиям с предложением подписать призыв к Зеленскому возобновить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" как можно скорее.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.