Зеленский вредит всему Евросоюзу, остановив "Дружбу", заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, остановив прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", вредит не только Словакии и Венгрии, но и всему Европейскому союзу, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Он сообщил, что обратится ко всем представленным в парламенте партиям с предложением подписать призыв к Зеленскому возобновить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" как можно скорее.